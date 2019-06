A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão convoca profissionais selecionados nos concursos públicos 533 – Farmacêutico e 565 – Técnico em Enfermagem, conforme a ordem de classificação, informando a existência de vagas no turno inscrito e as necessidades do município, para contratação por tempo determinado destinada à Operação Inverno.

