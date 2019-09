Programa castrAçâo cremapet anuncia doações

O Programa CastrAÇÃO Cremapet, desenvolvido pelo Cremapet (Grupo Cortel) em parceria com a DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais) da Prefeitura Porto Alegre vai doar 200 castrações para os protetores cadastrados na entidade. O objetivo do programa é alertar sobre a importância da castração e o papel fundamental de cada cidadão na causa animal.Toquinho, o cãozinho cadeirante (foto) que faz o maior sucesso nas redes sociais, foi uma das atrações do lançamento do programa, realizado domingo na Praça da Encol com a presença de grande público .

