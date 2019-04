Programa Mesa Brasil Sesc inicia arrecadação de alimentos não perecíveis

De 1º a 30 de abril, acontece a primeira edição deste ano da Campanha Prato Cheio. Neste mês, Unidades Sesc, instituições parceiras como Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sindicatos filiados ao Sistema Fecomércio/RS, empresas e universidades de todo o Estado recebem doações de alimentos não perecíveis dentro do prazo de validade e com embalagens íntegras.

As arrecadações têm como destino o Programa Mesa Brasil que as repassa para organizações sociais cadastradas conforme orientações de nutricionistas. Na campanha passada foram arrecadada mais de 13 toneladas de alimentos em todo o Estado.



Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade, que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários.

No Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil Sesc é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo (Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires), em parceria com as prefeituras municipais. Mais informações podem ser obtidas aqui.

Deixe seu comentário: