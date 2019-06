Programação do Tablado Andaluz fará homenagem à cultura latina

Banda Compaz apresenta o melhor da salsa, candombe, afroperuano, cumbia e flamenco

A programação do Tablado Andaluz desta semana contempla a rica sonoridade latina. A banda Compazé atração do projeto Jueves Latino (quinta-feira, 20 de junho), a partir das 20 horas.

Em homenagem às culturas que influenciaram sua formação, Pedro Souza, diretor do Tablado Andaluz, reuniu músicos especializados em salsa, candombe, afroperuano, cumbia e flamenco de Porto Alegre. O show traz no repertório as composições mais expressivas dos artistas considerados referência em cada gênero que compõe a América Latina. No set list, Mercedes Sosa, Compay Segundo, Susana Baca, Hugo Fattoruso e outros grandes nomes.

A banda Compaz é formada por Pedro Souza (voz e baile flamenco), Leo Dias (flauta e tap dance), Luciano D’Leon (baixo) e Matheus Alves (violao), Tuti Rodrigues, Rafael Melo e Gustavo Rosa (percussão).

Na sexta e no sábado (dias 21 e 22 de junho) os bailaores e músicos do Tablado Andaluz animam as tradicionais Noches Flamencas. O Tablado abre às 19h30 oferecendo as delícias da gastronomia espanhola.

E aos sábados e domingos o espaço serve almoço com variedade de paellas, tapitas (entrada), saladas e sobremesa.

SERVIÇO:

O que? Projeto Jueves Latino

Quando? Dia 20 de junho

Que horas? 21 horas

Quanto? Couvert Artístico: R$ 20,00

Noches Flamencas



Dias 21 e 22 de junho, às 22 horas

As delícias da Gastronomia Espanhola da Chef Andréa Franco: Tapas, buffet de saladas e Paella, e sobremesa. Sangria, cerveja artesanal e vinhos. sobremesa

Couvert Artístico: R$ 20,00

ALMOÇO

Sábados e Domingos das 11h30h às 15h

Vários sabores de Paella (à la carte), Tapitas (Entradas), Buffet de Saladas e Sobremesa

Tablado Andaluz – Av. Venâncio Aires, 556 – Porto Alegre / RS

Informações e Reservas: (51) 3311.0336 / 99873.0809.

