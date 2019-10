Projeto ‘Partiu Aula’ leva debate sobre temáticas sociais para escolas de São Leopoldo

Durante todo o mês de outubro, 12 escolas municipais de Ensino Fundamental de São Leopoldo receberão o projeto “Partiu Aula” para debater questões sociais como diversidade, empreendedorismo, prevenção à violência e relação do aluno com a escola. Realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc São Leopoldo, com apoio da SMED, a iniciativa será lançada nesta segunda-feira, dia 14, às 14h30, no Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação (Smed), onde haverá uma roda de conversa e um pocket show de Rafa Rafuagi.

O Partiu Aula tem como objetivo fomentar o protagonismo juvenil e disseminar informações de temas como promoção da cultura de paz, prevenção ao uso abusivo de drogas e álcool, aproximação aluno-escola, valorização da cultura negra, desconstrução social do racismo, fomento da equidade de gênero e promoção da diversidade. Dessa forma, a partir do debate com os estudantes, a ideia é desenvolver alternativas de enfrentamento de fatores de risco para a prática das violências como o machismo, o racismo, a homofobia, o preconceito social e as violências domésticas e/ou intrafamiliares.

O rapper Rafa Rafuagi é o criador do projeto nas escolas gaúchas. Formado no curso de Epistemologias do Sul pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, ele atualmente estuda Direito na FMP-RS. O envolvimento com as temáticas sociais o levou a ser membro do Comitê Gaúcho Impulsor do HeForShe (Eles Por Elas), da ONU Mulheres, e consultor de Articulação Social e Mobilização Comunitária do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também atua como coordenador de Auto Gestão e Sustentabilidade na Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e é educador da Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) Vozes da Periferia, iniciativa pioneira em Porto Alegre/RS, em que foi fundador.

Sesc São Leopoldo

Localizado na Rua Marquês do Herval, 784, o Sesc São Leopoldo contempla Consultório Odontológico e Academia. A Unidade desenvolve ações de cultura, esporte, lazer e turismo, Programas Sesc Maturidade Ativa e Sorrindo para o Futuro. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (51) 3592-2129, no site www.sesc-rs.com.br/sao_leopoldo e na página www.facebook.com/sescsaoleopoldo.

Partiu Aula 2019 – São Leopoldo / 14/10 (Segunda-feira)/ Lançamento do Partiu Aula com roda de conversa e pocket show de Rafa Rafuagi/ Horário: 14h30/ Local: Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação (Smed) (Praça Tiradentes, 119)