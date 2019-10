Protestos causam mortes no Chile; governo decreta toque de recolher

O governo do Chile informou que três pessoas morreram durante um incêndio em um supermercado na madrugada deste domingo (20), na zona sul da capital Santiago. O incêndio aconteceu em meio aos violentos protestos e saques que tomaram as ruas do país.

A prefeita de Santiago, Karla Rubilar, informou que duas vítimas morreram queimadas e a terceira faleceu no hospital. O incêndio ocorreu durante o saque a um supermercado da rede Líder. Os bombeiros levaram duas horas para controlar as chamas.

As manifestações no Chile começaram após o aumento do preço da passagem do metrô. Devido aos protestos, o presidente Sebastian Piñera decretou estado de emergência e suspendeu o reajuste no sábado (19).

Santiago, Valparaíso e Concepción estão sob forte esquema de segurança, com grande presença de militares e policiais, depois que o presidente do país decretou toque de recolher nessas regiões, o que não impediu mais atos de violência. Essa é a primeira vez que Santiago é patrulhada por soldados do Exército desde o fim da ditadura do general Augusto Pinochet, em 1990.

O governo também anunciou toque de recolher em Rancagua, La Serena e Coquimbo. “Estamos vivendo elevadíssimos níveis de delinquência e saques”, afirmou o ministro da Defesa chileno, Alberto Espina. Mais de 300 manifestantes já foram presos no país.