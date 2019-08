Quatro suspeitos de roubarem um banco são soltos e prestam denúncia contra violência policial

As quatro pessoas que foram presas durante uma ação policial no Vale do Rio Pardo foram soltas. Elas eram acusadas de atacar a agência do Sicredi de Vale Verde na última semana. Os suspeitos, dois homens e duas mulheres, não tiveram os nomes revelados. Os dois casais estavam na localidade para encontrar os assaltantes que possivelmente estariam escondidos dentro da mata.

De acordo com a Brigada Militar, eles foram presos na última segunda (12), no interior de Venâncio Aires. O delegado Felipe Cano, disse que os quatro não conseguiram localizar os amigos que estavam procurando para resgatar. Segundo Cano, não há provas que comprove que o quarteto tenha participado do roubo ao banco, por isso, não foi confirmado o flagrante.

Após prestarem depoimentos à Polícia Civil, eles foram liberados na noite de ontem (12). Mas durante os esclarecimentos, os quatro relataram sofrer violência policial. De acordo com os envolvidos, eles foram detidos às 20h de domingo (11) e só foram apresentados na delegacia ao meio dia de segunda (12). Nesse período de 16h, eles falaram que foram obrigados a ficar nus e que foram agredidos pelos policiais.

