Quê? Madonna estaria no Rio gravando clipe com Anitta!

Nesta terça-feira (11), um site chamado Rio Gay Life divulgou que Madonna teria desembarcado em terras brasileiras para gravar o clipe de “Faz Gostoso”, um funk em parceria com Anitta. O site ainda especula que as duas apresentarão a música ao vivo pela primeira vez numa boate do país, ainda sem mais detalhes. Para colaborar com a suspeita, o site Madonna Online também publicou que tem uma novidade para contar, mas ainda vai manter em segredo.

Nenhuma das artistas confirmaram ou publicaram nada em suas redes sociais, mas os fãs já estão torcendo para que a noticia seja verdadeira.

A música gravada por Anitta e Madonna era um sucesso em Portugal com a cantora luso-brasileira BLAYA (Karla Rodrigues), coautora da música. Ouça aqui:

O novo álbum de Madonna, “Madame X”, que vai de músicas com mensagens contra a intolerância (“Killers who are partying”) a funk sensual (“Faz gostoso”, com Anitta) será lançado na próxima sexta (14).

Deixe seu comentário: