Quem é quem no River Plate? Conheça os cinco pilares do adversário do Flamengo na final da Libertadores

Armani; Montiel, Lucas Martínez, Pinola e Casco; Enzo Pérez, Palacios, Ignácio Fernández e De La Cruz; Borré e Matías Suárez. Se tudo estiver nos conformes até o dia 23 de novembro, esse deve ser o time que Marcelo Gallardo vai mandar a campo para a final da Libertadores entre River Plate e Flamengo. Foi justamente com esses 11 jogadores que o maior técnico da história do time argentino despachou o Boca na semifinal e garantiu as passagens para Santiago.

No comando do River desde 2014, Gallardo vai para a terceira final de Libertadores na carreira, todas pelo clube argentino. Conhecedor dos “Millonarios” desde os tempos de jogador, o técnico tem uma base sólida bem formada e só perdeu três jogadores do time titular se comparado com o ano passado, quando foi campeão em cima do Boca Juniors em Madri.

Então, para tentar destrinchar um pouco sobre o poderoso River Plate de Marcelo Gallardo, o GloboEsporte.com decidiu contar um pouco dos principais jogadores desse time. Para isso, foi escolhido cinco jogadores que podem ser considerados como pilares do finalista da Libertadores

Armani, 33 anos – goleiro

Com história no futebol colombiano, Franco Armani conquistou a Libertadores de 2016 com o Atlético Nacional e em 2018 levantou a taça novamente, já com o River desta vez. No clube desde 2017, o goleiro argentino tem seguidas convocações no currículo e atuação pela seleção da Argentina na Copa do Mundo na Rússia e também na Copa América no Brasil.

Na Libertadores deste ano, Armani esteve em campo 10 das 12 partidas disputadas pelo River e tem uma média de um gol sofrido a cada dois jogos. Na disputa de pênaltis com o Cruzeiro pelas oitavas de final deste ano, ele defendeu as cobranças de Henrique e David.

Pinola, 36 anos – zagueiro

Capitão nos jogos da semifinal contra o Boca Juniors, Pinola é outro remanescente da conquista da Libertadores de 2018. O camisa 22 teve uma extensa carreira na Europa, onde jogou por Atlético de Madrid e Nuremberg, da Alemanha. Pinola já jogou pelo River, mas ficou apenas uma temporada (2004/05) e a partir do ano seguinte passou os 10 anos que viriam no Velho Continente.

Com ele em campo, o River Plate teve três vitórias, quatro empates e uma derrota. Pinola marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 em cima do Palestino, ainda na fase de grupos.

Enzo Pérez, 33 anos – volante

Comandado por Jorge Jesus enquanto esteve no Benfica, o volante elogiou o treinador do Flamengo, a quem chamou de “monstro taticamente”. Atuando como primeiro cabeça de área graças ao “Mister”, o experiente jogador chegou a ser vice-campeão na Copa do Mundo no Brasil. O camisa 24 tem duas conquistas da Libertadores (2009 com o Estudiantes e 2018 com o River) e atuou também pelo Valencia, da Espanha.

Na Libertadores deste ano, Enzo Pérez esteve presente em 11 das 12 partidas do River. Perdeu apenas o jogo de volta das quartas de final contra o Cerro Porteño porque estava suspenso graças ao terceiro amarelo que recebeu. Inclusive, desde que o River passou para as oitavas, todo jogo o volante é punido com cartão.

Palacios, 21 anos – meia

Jogador mais valioso do elenco, Exequiel Palacios é formado nas categorias de base do River Plate, com valor de mercado estipulado em 20 milhões de euros (R$ 89,73 mi). Recebeu as primeiras convocações para a seleção argentina em setembro do ano passado.

Palacios perdeu as quatro primeiras rodadas da Libertadores porque esteve machucado. Mas desde que voltou não saiu mais. O jovem de 21 anos marcou dois gols na competição: um no empate em 2 a 2 contra Internacional e outro no jogo de ida contra o Cerro Porteño, vencido por 2 a 0.

Borré, 24 anos – atacante

Contratado há dois anos pelo River depois de uma passagem sem sucesso na Espanha, o colombiano foi revelado pelo Deportivo Cali e participou da Copa do Mundo Sub-20 em 2015. Foi dos pés dele que saiu o primeiro gol da vitória em cima do Boca na partida de ida da semifinal após cobrança de pênalti.

Apesar de ter marcado contra o maior rival do River, Borré não é um atacante de muitos gols (nem seu companheiro de ataque, Matías Suárez). Além do gol diante do Boca, o colombiano só balançou a rede mais uma vez na competição, na vitória em cima do Cerro Porteño.