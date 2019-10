Quer estudar fora? Veja quais universidades aceitam o Enem

Todo ano, por volta de outubro ou novembro, acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem. A prova avalia a qualidade do ensino médio no Brasil e dá acesso ao ensino superior público no país, mas o que muitos não sabem é que o teste também facilita o ingresso em universidades estrangeiras. Antes que a próxima etapa aconteça, nesta reportagem estão reunidas algumas dicas sobre onde e como usar a nota do Enem para estudar no exterior! Confira:

Enem em Portugal

Só em Portugal, pelo menos 34 instituições aceitam a nota do exame para selecionar candidatos brasileiros. Isso acontece desde 2014, quando o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), ligado ao MEC (Ministério da Educação) passou a firmar acordos de cooperação com universidades e institutos portugueses, sendo que a Universidade de Coimbra (UC) foi a primeira a aceitar o Enem.

No caso dela, as notas do exame têm pesos diferentes para cada curso. A pontuação mínima de candidatura para cada curso de graduação é 120 na escala portuguesa de 0-200, o que equivale a 600 na escala do exame brasileiro.

Além da UC, outros exemplos de instituições de ensino superior em Portugal que admitem o exame são a Universidade de Lisboa, Universidade do Algarve, Instituto Politécnico do Cávado e do Avre (IPCA) e o Instituto Politécnico de Leiria.

Os convênios do MEC com universidades portuguesas, porém, não envolvem transferência de recursos ou financiamento estudantil por parte do governo brasileiro, já que o país europeu cobra taxa dos graduandos para estudar.

Outras universidades

Embora as parcerias formais do Ministério da Educação só sejam firmadas com Portugal, outros países (como Inglaterra, França, Irlanda e Canadá) também consideram a nota do Enem para o ingresso em um curso de graduação. No Reino Unido, aceitam o exame a Universidade de Oxford, Kingston e Bristol, mas é importante destacar que estas também podem pedir a realização do vestibular local. Nas instituições britânicas, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é somada a outros tópicos, como fluência em inglês, histórico escolar do candidato no ensino médio e atividades extracurriculares.

Já na França, apesar de algumas universidades francesas também aceitarem o Enem, o acesso de brasileiros por meio do exame é um pouco mais complexo. Isso porque as instituições costumam exigir que os candidatos tenham sido aprovados antes, no Brasil, em cursos semelhantes aqueles para os quais estão aplicando no país europeu.

Nos Estados Unidos, a New York University recentemente optou por aceitar a nota do Enem para todos os cursos de graduação, em substituição às provas padronizadas tradicionais (SAT ou ACT). Isso acontece porque a universidade recebe candidaturas de estudantes de outros países, que não foram preparados para esses testes padronizados pelas escolas onde estudaram. Por esse motivo, a NYU criou a Test Flex Policy, que permite aceitar exames de outras nacionalidades.

Os brasileiros que queiram usar o Enem para se candidatar à instituição estadunidense podem enviar a própria nota. No entanto, os responsáveis pela escola onde cursaram o ensino médio devem confirmar o resultado para que a pontuação seja oficializada pela New York University.

Como usar o Enem no exterior

Uma vez que cada universidade estabelece suas próprias regras para aceitar a nota do exame nacional, o ideal é ficar de olho nos sites das instituições de fora onde você deseja estudar, para não perder os prazos e reunir a documentação necessária.

Vale lembrar também entrar numa faculdade fora do Brasil pelo Enem não é só questão de enviar a nota da prova brasileira e esperar a carta de aceite. O Enem não muda outras exigências do processo seletivo, como comprovação de proficiência no idioma, envio de cartas (de recomendação, motivação, etc), entre outros documentos.