O ar polar perde força nesta quinta-feira (15) e o sol predomina em todas as regiões, aumentando a temperatura durante o dia. O amanhecer ainda será de temperaturas baixas, com risco de geada em quase todo o Estado. Na parte da tarde, as temperaturas ficam mais amenas, perto dos 20°C.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima fica na casa dos 6°C, enquanto a máxima chega a 20°C.

