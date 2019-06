Os reassentamentos das famílias da Vila Nazaré para o Loteamento Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi, seguem normalmente. Mais 16 famílias estão assinando os seus contratos junto à Caixa Econômica Federal, completando as 128 da primeira etapa. As investigações sobre possíveis irregularidades, em 2012, no Demhab (Departamento Municipal de Habitação), não interferem no processo.

