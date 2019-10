Rede de farmácias espera aumentar fidelização de clientes com o novo programa de relacionamento

Visando estar ainda mais próxima do cliente, a Panvel dá um importante passo em seu plano estratégico de 2019. A rede de farmácias lança, hoje (30/9), o Bem Panvel, programa de relacionamento com o consumidor, garantindo preços especiais em medicamentos e produtos de higiene e beleza. Apresentado como evolução do programa de Fidelidade, a iniciativa tem como grande diferencial o benefício imediato para quem compra, sem a necessidade de acumular pontos, bastando apenas ter o CPF cadastrado. Atualmente, a rede conta com mais de 7 milhões de clientes registrados.

Os benefícios ocorrerão por meio de ofertas exclusivas para o cliente Bem Panvel, com promoções personalizadas conforme o perfil de compra do cliente em todos os canais de venda. O sistema reconhece o CPF cadastrado, gerando um cupom personalizado de descontos dentro da loja, sempre que solicitado ou durante o momento da compra. O consumidor também poderá receber os benefícios através de códigos promocionais enviados por SMS, e-mail, notificações do app Panvel ou pelo site www.panvel.com. De acordo com a gerente executiva de Desenvolvimento de Mercado do Grupo Dimed, Manuela Galetto Cardona, o Bem Panvel destaca-se como um programa democrático de vantagens. “O objetivo é valorizar o cliente conforme seu engajamento com a marca, o que é traduzido pelo slogan Quanto mais você é Bem Panvel, mais a Panvel é bem você”.

O novo programa evidencia o cliente como razão do negócio. A proposta é agregar valor a este relacionamento, fazendo com que o consumidor perceba todas as vantagens à disposição, alinhadas às suas preferências e necessidades. “Com o Bem Panvel, queremos que os clientes se sintam únicos, gerando facilidades na experiência com a marca em retribuição à fidelidade das pessoas”, afirma a Gerente Executiva de Marketing do Grupo Dimed, Maria Eduarda Soccal Bastos Gigena.

Baseado no conceito Omnichannel e conectado às diversas facilidades da marca, o Bem Panvel passa a funcionar a partir do próximo dia 30 de setembro para todos os clientes cadastrados na Panvel, seja no digital ou nas mais de 420 lojas distribuídas na Região Sul e São Paulo. Mais informações sobre o novo programa de relacionamento podem ser obtidas através do site www.panvel.com/bempanvel.

Deixe seu comentário: