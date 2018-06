Redemac amplia sua atuação no RS

Dia 30 de Junho, próximo sábado, é dia de festa para a Redemac. A maior rede de materiais de construção do sul do país inaugura sua primeira loja em Butiá. A Associada Bella Morada abre suas portas com 384 m2 na rua Arthur da Costa e Silva, 186, e oferece um mix completo com mais de 6.500 produtos .

As comemorações iniciam às 9h com cerimônia de inauguração, coquetel para recepcionar os clientes e show acústico com o sertanejo Dan Ferreira. Durante todo o dia os clientes poderão aproveitar as promoções especiais de inauguração e sorteio de brindes.

“Estamos muito felizes em chegar a Butiá, uma cidade empreendedora e de grande potencial. Com a Redemac Bella Morada fortalecemos nossa presença no Estado trazendo a experiência bem-sucedida do associativismo no varejo de material de construção e decoração”, comenta Edson Berbigier, presidente da rede.

“É um prazer e um orgulho passar a fazer parte dessa grande rede que une conhecimento, agrega forças e coopera para multiplicar o sucesso de todos. Estamos prontos para receber a população de Butiá, com a qualidade e o carinho que nosso povo merece, fala Kaito Garcia, lojista associado da Redemac Bella Morada.

A abertura da nova loja em Butiá faz parte do processo de expansão da Redemac que em 18 anos de atuação já está presente em 62 municípios gaúchos, com 79 ojas no RS.

