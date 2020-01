Inter Reforços para as laterais, Rodinei e Moisés comemoram 1° jogo pelo Inter

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

A dupla estreou neste domingo, contra o Pelotas Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A partida com a equipe considerada titular do Inter marcou mais duas estreias de reforços que chegaram para 2020. Os laterais Rodinei e Moisés fizeram seu primeiro jogo, na noite deste domingo, contra o Pelotas. E, o desempenho foi comemorado pelos atletas que iniciaram recentemente a pré-temporada.

“Primeiro jogo é difícil depois da pré-temporada. Precisamos voltar e definir a partida”, foi a declaração do lateral-direito Rodinei no intervalo de jogo. No final, o colorado, que já vencia por 1 a 0, sacramentou o triunfo por 3 a 1. No segundo tempo, Rodinei, inclusive, teve a oportunidade de balançar as redes. Após receber passe do Guerrero, o estreante ficou cara a cara com o goleiro Douglas, mas o chute saiu forte e por cima da meta.

Contratado junto ao Flamengo, Rodinei assinou com o Inter por empréstimo de um ano.

Manter a pegada

Estreante com Eduardo Coudet, Moisés comemorou sua primeira partida com a camisa colorada e projetou a sequência com o time: “É esse ritmo que nós temos que manter. Fico feliz pelo meu rendimento”.

O lateral-esquerdo foi contratado junto ao Bahia. Aos 24 anos, assinou com o Inter até o final de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

