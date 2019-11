Porto Alegre Reforma da cobertura do Terminal Triângulo já tem 86% de execução

21 de novembro de 2019

Foto: Orlando Moraes/SMIM PMPA

Com pouco mais de cinco meses de serviços, a revitalização do telhado do Terminal Triângulo está em fase final, com 86% da obra concluídos. Até o fim desta semana, o Grupo Zaffari, responsável pela execução, estima que a plataforma principal esteja completamente coberta. As equipes contratadas trabalham, simultaneamente, na parada lateral maior.

Após o término do fechamento da estrutura principal do terminal, restarão nesta parte da obra os serviços finais e a substituição de algumas telhas de policarbonato. O Zaffari mantém a previsão de término da plataforma principal até o final de novembro e informou à prefeitura que, se necessário depois disso, restará a finalização das paradas laterais, que tiveram os serviços impactados nos meses de setembro e outubro devido ao registro de muitos dias de chuva. A reforma, iniciada em junho, foi viabilizada por meio de parceria da prefeitura com a empresa e tem investimento de R$ 1,620 milhão.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, depois de cerca de quatro anos de espera da população, o projeto se encaminha para o final. “Em maio, quando recebemos da empresa os orçamentos, tínhamos a previsão de aproximadamente oito meses de obra. As equipes do Zaffari e da secretaria conseguiram ajustar a melhor alternativa para execução com qualidade em tempo estimado de cinco meses. Estamos felizes em poder devolver para a população a estrutura do telhado revitalizada”, afirma.

Serviços

O terminal está recebendo restauração estrutural completa da cobertura. A obra envolve limpeza, recuperação e pintura das estruturas metálicas, substituição de telhas metálicas ou remoção delas para limpeza, recuperação, pintura e posterior recolocação no lugar, e substituição das telhas em policarbonato. Também são instalados reforços nas estruturas metálicas quando necessário. Após concluída cada etapa, a iluminação é reinstalada.

A obra está dividida em 15 etapas, executadas de forma coordenada. O objetivo da prefeitura tem sido causar o menor transtorno possível para quem utiliza o Triângulo. Para isso, o trabalho é feito de forma integrada e coordenada, para que cada fase seja cumprida e o fluxo de ônibus e usuários seja liberado.

O Terminal Triângulo está localizado na Zona Norte, na avenida Assis Brasil, próximo à bifurcação com a avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A área total é de aproximadamente 15 mil metros quadrados, com cobertura em 7 mil metros quadrados.

É o mais importante terminal de ônibus urbano de Porto Alegre, dada as suas dimensões, volume de passageiros e importância para a rede de transporte coletivo da Região Metropolitana. Além da Capital, atende usuários de Gravataí, Cachoeirinha e Alvorada. O fluxo diário é de 950 ônibus, com 41 linhas urbanas e 200 interurbanas. Cerca de 45 mil passageiros por dia utilizam a estrutura e 110 mil circulam no interior dos ônibus.

