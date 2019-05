Começou a funcionar na JucisRS (Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul) o sistema de registro automático e que beneficiará a maioria das empresas. De acordo com dados divulgados pela JucisRS, um levantamento elaborado pelo Ministério da Economia mostra que 96% das empresas que procuram as juntas para efetivarem o registro se enquadram no novo sistema.