Relacionamento com a imprensa tem melhorado muito, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (18) que o seu relacionamento com a imprensa tem “melhorado muito”. “Tudo pode melhorar nessa vida, até o nosso relacionamento com a imprensa, que tem melhorado muito ultimamente. Eu sou cada vez mais apaixonado por vocês, menos aquele barbudo ali”, disse, apontando para um repórter em tom de brincadeira.

A declaração foi feita em conversa com jornalistas após a cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio do Planalto, em Brasília, na manhã desta terça. O presidente havia sido questionado se o general Luiz Eduardo Ramos, escolhido para a Secretaria de Governo, cuidaria da articulação política do Executivo e se isso melhoraria o diálogo com o Legislativo.

Bolsonaro disse ainda que Ramos é “amigo”, antes de ministro. “Articulação política vai ser com ele também. É um amigo, não é nem ministro, é um amigo acima de tudo.”

Escolhido na semana passada para chefiar a Secretaria de Governo, Ramos ainda não tomou posse. Segundo o presidente, Ramos assumirá o cargo em breve, mas Bolsonaro não revelou a data.

O nome do general foi confirmado pelo Palácio do Planalto na última quinta-feira (13), mesmo dia em que Bolsonaro demitiu o antigo titular da pasta, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Para justificar a escolha do novo ministro, Bolsonaro disse que ele já servia em Brasília e que ambos se conhecem desde 1973. “Foi assessor parlamentar por dois anos aqui. O Ramos é uma pessoa que, politicamente, tem tudo para nos ajudar, além da competência dele no trabalho normal, que vai ser na Secretaria de Governo”, afirmou.

Ramos, conhecido como uma espécie de relações públicas do Exército e também de Bolsonaro, carrega algo tido como incomum, e às vezes até inaceitável, para o atual governo: tem proximidade com políticos da esquerda, do PT ao PSOL.

Na última semana, Bolsonaro fez duras manifestações contra os então presidentes dos Correios, general Juarez Aparecido de Paula Cunha, e do BNDES, Joaquim Levy, por ligação com petistas.

Durante a campanha eleitoral, enquanto o comando das Forças Armadas pedia discrição, Ramos nunca escondeu de que lado estava. Além de visitas ao hospital para ver Bolsonaro, após o episódio da facada, ele intermediou entrevistas e fez postagens em redes sociais para defender o amigo.

Desde antes de se confirmar o resultado da eleição, as pessoas mais próximas já cravavam: o general teria algum cargo no governo. Seis meses depois, o general chegou para integrar o ministério do presidente.

De acordo com relatos de aliados de Bolsonaro, o presidente já tratava Ramos como um ministro havia algum tempo. Tanto que, no dia 11, levou o general em um jantar promovido pelo presidente da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), Paulo Skaf, com 45 empresários de diferentes setores da economia.

BNDES

O presidente comentou também a escolha do novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, anunciado na segunda (17) após a demissão de Joaquim Levy na véspera. “Melhor possível, jovem, empreendedor, inteligente. Tem tudo para dar certo. Já conhecia ele, por coincidência ele morou em um prédio onde já morei. Não tem nada a ver uma coisa com outra, coincidência apenas”, disse.

