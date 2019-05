O Relatório Anual da Dívida Pública do RS, elaborado pelo Tesouro do Estado, será lançado na próxima quarta-feira (29), com subsídios para o debate de um dos mais importantes temas fiscais e federativos. Os dados são relativos ao exercício de 2018, ano em que a dívida consolidada do RS chegou a R$ 73,3 bilhões, dos quais R$ 63 bilhões correspondem à dívida com a União.

