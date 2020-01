Esporte Renato concede primeira coletiva do ano e projeta 2020

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Foto: Rádio Grenal

Renato Portaluppi retornou às atividades gremistas na segunda-feira (20) e, já nesta terça-feira (21), concedeu a primeira entrevista coletiva dele no ano. O técnico tricolor compareceu à sala de imprensa no CT Luiz Carvalho para ser sabatinado pelos repórteres. Entre as principais pautas, o comandante falou sobre reforços, projeções para a temporada e situações que ocorreram na sua ausência.

Questionado sobre a entrevista concedida por Walter Kannemann nesta semana, Renato garantiu estar tudo certo. “Está tudo no controle. É a maneira dele, é o nosso ‘pitbull’dentro e fora de campo. Já falei com ele. Ele interpretou de maneira errada as demissões”. E arrematou: “Está tudo bem. Desde antes da minha chegada. Agora, melhor ainda. O presidente estava me informando das decisões. E eu sempre falei que sou empregado. É a hierarquia do clube. Só fiquei triste porque eram bons profissionais”.

A lesão do meia Jean Pyerre chegou ao período de 4 meses. Ausente desde setembro do ano passado, o jovem também foi assunto no bate-papo. “Eu vou ter uma conversa reservada com ele. Ele sabe o quanto é importante. Sabe o quanto eu lutei para ter ele aqui em cima. A gente quer ajudar o Jean. O Jean também precisa nos ajudar”. Na última segunda-feira, o Departamento Médico gremista se manifestou através de nota oficial, assim como o atleta nas suas redes sociais.

A falta de reforços no sistema ofensivo vem causando preocupação na torcida do Grêmio. O técnico acabou falando sobre Luan, que deixou o Grêmio rumo ao Corinthians, e o centroavante André, que não tem bons números com a camisa tricolor. Inclusive, destacou que, com o atual ambiente do atacante, o ideal seria trocar de equipe. “Não tem uma pessoa no clube que não goste do André. Infelizmente para o André a passagem dele não foi tão boa aqui. Ele não tem carinho do nosso torcedor. Nessas horas, e eu vou conversar com ele, é melhor trocar de ares”.

O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira (22), diante do Caxias, na Arena. Você acompanha o jogo de abertura da competição na Rádio Grenal, através do 95,9 FM, site oficial e aplicativo móvel.

