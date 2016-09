Reunião em Brasília discute a importância da Radiofusão na política

A Radiodifusão, segundo a legislação brasileira, compreende os serviços que serão recebidos direta e livremente pelo público em geral sendo dividida em radiodifusão sonora (rádio) e radiodifusão de sons e imagens (televisão). Nitidamente, uma área de extrema importância para o crescimento do País. Sabendo da necessidade de aperfeiçoar esse sistema, o deputado federal Mauro Pereira (PMDB-RS) participou de reunião no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (21) com o chefe de gabinete do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Henrique Sobral.

O encontro, em Brasília, teve a participação do vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto. Na oportunidade, Mauro Pereira e Paulo Sérgio também explanaram sobre o setor de radiofusão com o colaborador especial da Presidência da República, Sandro Mabel.

