Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Cantora Rihanna e Hassan Jameel gostavam de ser reservados em relação a romance. Foto: Reprodução/Instagram Cantora Rihanna e Hassan Jameel gostavam de ser reservados em relação a romance. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Rihanna, 31, perdeu seu companheiro de guarda-chuva. Ela e o bilionário saudita Hassan Jameel, 31, terminaram o namoro de quase três anos. A informação foi confirmada por fontes próximas à cantora ao portal americano TMZ.

Rihanna e Jameel começaram a namorar em 2017, mas sempre foram muito reservados em relação à sua vida amorosa. A cantora chegou a dizer, inclusive, que queria ser mãe.

Juntos, eles formavam um dos casais mais abastados do entretenimento —quando começaram a namorar, Rihanna tinha acabado de ser eleita a mulher mais rica da área, com uma fortuna avaliada em cerca de US$ 600 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões).

Mas apesar de surpreendente, a cifra não chega perto dos US$ 2,2 bilhões dos cofres da família de Jameel —isso equivale a R$ 9,2 bilhões.

O bilionário saudita é bastante discreto e está sempre viajando a negócios. Em 2016, especulou-se que ele estava vivendo um affair com a modelo Naomi Campbell.

Ele agora entre para um rol de celebridades que já namoraram com a voz por trás de sucessos como “Umbrella”, como Drake e Leonardo DiCaprio.

