Robert De Niro será homenageado no SAG Awards 2020

Um dos mais renomados atores da atualidade, Robert De Niro será o grande homenageado do SAG Awards 2020. Ele receberá o SAG Life Achievement Award na noite da premiação em janeiro de 2020 – honra oferecida para os atores que representam os melhores ideais da profissão.

Duas vezes vencedor do Oscar, por O Poderoso Chefão 2 e Touro Indomável, ele é o protagonista do novo filme de Martin Scorsese, O Irlandês – e já tem diversos sussurros sobre sua indicação para a temporada de premiações do ano que vem. Além do drama biográfico, De Niro também está no aclamado Coringa, e há alguns meses estava indicado a um Emmy.

A presidente do SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris, comentou a escolha do homenageado: “Robert De Niro é um ator de habilidade e profundidade extraordinárias. Os personagens que ele cria cativam nossa imaginação. Desde o fumegante inferno do jovem Vito Corleone, ao touro indomável Jake Lamotta, ao avô de todos Ben Whittaker, ele continua a tocar nossos corações e abrir nossas mentes para os novos e emocionantes mundos de entendimento e emoção.”

De Niro pode ser visto no cinema no dia 14 de novembro, em O Irlandês – que também estará disponível na Netflix no fim do mês.

O Irlandês

Retratado por Robert De Niro em O Irlandês, Frank Sheeran é um vetereno de guerra que concilia sua imagem pública com a profissão de assassino de aluguel. Enquanto isso, nos dias atuais, Ed Sheeran é um cantor e compositor que concilia sua carreira musical com algumas pontuais participações em filmes e séries. De acordo com o ator Stephen Graham, os dois podem estar ligados.

Durante a promoção do lançamento do filme, o astro contou à BBC que o próprio Ed já afirmou ter uma ligação genealógica com o notório assassino dos anos 70: “Aparentemente eles são parentes, sabia? Por Deus, eu juro pela vida da minha vovó, foi o Ed quem me disse que ele é um tio distante seu”, contou.

Tentando resolver a questão, o The Daily Mail contratou um time de especialistas na questão para confirmar a questão. De acordo com o jornal, não há nenhuma conexão direta entre os dois. No entanto, o bisavô de Frank nasceu na Irlanda, mesmo local de onde veio a família de Ed, o que significa que eles podem ser primos de quarto grau. Quem diria, hein?