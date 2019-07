Rodovias federais do RS têm semestre com menor número de mortes em 16 anos

O primeiro semestre de 2019 trouxe dados mais positivos para o Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, entre janeiro e junho foram registrados o menor número de óbitos nas rodovias federais gaúchas, dos últimos 16 anos.

A PRF atendeu, nos primeiros seis meses deste ano, 2.194 acidentes no estado com 150 óbitos. O número ainda significa a perda de mais de cem vidas, porém, desde 2003, foi o índice mais baixo atingido. Ainda em 2019, foram contabilizadas 1.971 pessoas com lesões leves e 559 com lesões graves. Já em 2018, foram 2.418 acidentes com 1.999 feridos leves e 545 envolvidos com lesões graves.

As principais causas de acidentes nas rodovias federais, de acordo com a PRF, são o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido, a embriaguez ao volante e a falta de atenção. Para prevenir esses casos o comando da Polícia Rodoviária Federal afirma que tem aumentado a tecnologia, além de investir em outras ações. Dentre elas estão o direcionamento do policiamento ostensivo aos trechos considerados críticos, a intensificação da fiscalização das principais causas de acidentes graves e as campanhas de conscientização de crianças e adultos.

