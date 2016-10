Rolling Stones anuncia disco novo após mais de dez anos

Os Rolling Stones confirmaram nesta quinta-feira (06) o lançamento do disco “Blue & lonesome”, seu primeiro trabalho de estúdio em mais de uma década. Sem dar mais detalhes sobre o novo trabalho, o grupo diz que ele marca seu “retorno ao blues”.

O álbum sairá em 2 de dezembro, mas já está em pré-venda no site do grupo. A icônica língua, que simboliza os Stones, é reimaginada em um vídeo promocional do disco, em 360º, publicado no Facebook (veja aqui).

O novo disco será o 25° na história do quarteto. Eles lançaram material inédito pela última vez em 2005, em “A Bigger Bang”, mas têm excursionado sem descanso pelo mundo. Em fevereiro, passaram pelo Brasil durante a turnê “Olé”.

