Romildo Bolzan poderá se reeleger à presidência do Grêmio

Em sessão extraordinária nesta terça-feira (26), o Conselho do Grêmio aprovou a alteração no Estatuto do Clube, que permite a recandidatura do atual presidente, Romildo Bolzan Jr. No total, 224 conselheiros aprovaram a mudança, que teve um voto contra, e uma abstenção do próprio presidente, Romildo. Por voltas das 20h04, a mudança foi aclamada com muitas palmas no auditório da Arena.

A aprovação ainda passará por uma nova etapa. Será convocada uma Assembleia em que os sócios votarão para a consolidação da mudança no Estatuto. A data ainda não foi definida pelo clube.

Na administração do clube gremista desde 2014, Romildo já é o primeiro presidente do Grêmio a ser reeleito com mandato de três anos, após as eleições de 2016. E, se relançar a candidatura será o primeiro mandatário à frente do clube por oito anos consecutivos.

