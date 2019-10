Sábado Solidário foi realizado  no último dia 19 na ONG Renascer da Esperança, bairro Restinga

Neste sábado (19), alunos e professores da FADERGS estiveram reunidos em prol da comunidade do bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. O Sábado Solidário do Centro Universitário teve por objetivo levar serviços de saúde, bem-estar e orientações jurídicas, empresariais e financeiras para a população da região. Os atendimentos ocorreram gratuitamente das 10h às 15h, na ONG Renascer da Esperança, localizada na Av. Macedônia, 199.

A atividade faz parte do Global Days of Service 2019, movimento de impacto social organizado mundialmente pela Laureate International Universities, realizado há seis anos em diferentes comunidades de Porto Alegre. “Essa iniciativa leva para a comunidade serviços importantes que, muitas vezes, são de difícil acesso. Com a ação, a FADERGS também proporciona ao aluno a possibilidade de colocar em prática o que aprende em aula, com o apoio do corpo docente e incentivados pelo movimento de responsabilidade social”, explica a coordenadora de qualidade acadêmica da FADERGS, Ticiana Moscardini.

As atividades envolveram Espaço Jurídico com Orientações de Direito de Família, Orientações de Direito Civil e Direito do Consumidor, Orientações de Direito Trabalhista;

Espaço Negócios com Orientações de carreira, Currículo, Linkedin, Busca de emprego, Orientações para entrevistas;

Espaço Negócios (Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil): Declaração do Imposto de Renda, MEI, E-Social, Cadastro CNPJ, Planejamento Financeiro;

Espaço Saúde e Bem-Estar com Rodas de Conversa;

Espaço Comunicação e Design: Produção de Fotos para Currículos;

Espaço Saúde e Bem-Estar com Aulas de alongamento