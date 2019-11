Saiba como sobreviver ao Vale da Morte, na Califórnia

Algumas das vistas mais belas de todo o parque ficam a 76 km das dunas, no topo do Dante’s View (vista de Dante, em português), de onde se enxerga um panorama da parte sul da bacia do Death Valley.

De cima, o vale é uma mistura do marrom terroso do solo com o branco dos sedimentos ali depositados no decorrer de milhões de anos, escurecidos em alguns pontos por nuvens do céu.

Da montanha, se vê parte da bacia de Badwater (água ruim, em português), o ponto mais baixo dos Estados Unidos — 86 metros sob o nível do mar. No local, uma crosta de sal cobre boa parte do solo branco, que fica meio sujo com as pegadas dos turistas. Algumas raras poças se formam no chão, mas, como o nome indica, a água é imprópria para o consumo.

A vontade dos turistas de caminhar sobre a crosta de sal é compreensível. Basta dar alguns passos para alcançar um estado de um silêncio quase completo, interrompido pelo ruído ocasional dos carros e por conversas esparsas dos demais visitantes.

É comum ouvir frases em francês, alemão, italiano, espanhol e japonês, denotando o interesse internacional na região. Já o português, tão escutado em outros lugares, passou em branco.

Badwater fica na região que mais concentra atrações. Além dela e do Dante’s View, há Zabriskie Point, formação rochosa de coloração dourada, que foi cenário do filme homônimo do cineasta Michelangelo Antonioni.

Ao longo do passeio, alguns turistas loucos por selfies podem se frustrar. No calor, celulares correm risco de sobreaquecimento, travam e enviam avisos de desligamento. Além disso, a internet não funciona no parque, tornando impossível o acesso a redes sociais. É melhor deixar o aparelho na sombra do automóvel.

Muitas atrações só podem ser alcançadas de carro. Para quem pretende permanecer nas vias principais, não há problema em usar automóveis compactos. Mas, se a intenção for se embrenhar por estradas de terra e cascalho, a dica é buscar veículos de tração nas quatro rodas.

Há uma taxa de US$ 30 (R$ 122,70) para entrar no parque, válida por uma semana, mas é raro ver veículos com o selo que comprova o pagamento. Não há guichês nem muitos locais dentro do vale em que o valor pode ser pago.

O parque conta com ótimas estradas e boa infraestrutura, mas há um problema: os banheiros. As privadas, impraticáveis no verão, são meros buracos no chão dentro de cabines de madeira e se tornam depósitos de dejetos. Potencializado pelo calor, o mau cheiro pode ser sentido de longe.