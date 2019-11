Cultura Sancionada lei que cria a Semana do Migrante no RS

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Governador Eduardo Leite sancionou lei de autoria do deputado Sergio Peres. Foto Felipe Dalla Valle/Palacio Piratini

O governador Eduardo Leite sancionou a lei que institui a Semana do Migrante no Rio Grande do Sul. A lei teve origem em projeto apresentado pelo deputado Sérgio Peres (Republicanos) , e aprovada pela Assembléia Legislativa. Segundo a proposta do deputado, “estudos preliminares relatam que, no Rio Grande do Sul, existem de 95 mil a 100 mil pessoas na condição de migrantes”. O projeto agora transformado em lei, institui a Semana do Migrante e busca estabelecer alternativas para debater as questões que envolvem a migração, no âmbito do Estado. De acordo com Sérgio Peres, “associações e instituições que atuam nas causas humanitárias e migratórias em parcerias com outras entidades e órgãos interessados poderão organizar e realizar as ações da Semana do Migrante.”

