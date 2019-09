Sandy e Junior Experience: Exposição já pode ser visitada em Porto Alegre

A mostra acontece no BarraShoppingSul até 5 de outubro

Sandy e Junior desembarca para show na capital gaúcha neste sábado, na Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá) para a turnê “Nossa História”, em comemoração aos 30 anos de carreira. Além da apresentação, os fãs poderão conferir a exposição “Sandy e Junior Experience” que iniciou nesta sexta-feira (20) no Barra ShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300).

No local, a exposição oferece diversas atividades sensoriais, curadoria de figurinos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs, karaokê e outros itens que mostram os bastidores da história dos irmãos. A mostra comemora a carreira da dupla e viaja as principais capitais do país onde ocorrem os shows da turnê.

Será possível conhecer a história por trás da capa dos discos, das fotos e dos cenários, assim como infográficos com os discos de ouro e platina dos irmãos.

As musicas de sandy e junior também dominarão os espaços da exposição, como é o caso da sala temática “Quatro Estações”, onde retrata as quatro estações do ano. As passagens de um ambiente para outro oferece oportunidades para fotos, como o corredor que tem letreiros coloridos com a escrita “Dig Dig Joy”, música de sucesso da dupla. E para finalizar, os fãs poderão soltar a voz em um karaokê com quatro músicas dos irmãos, o video gravado será enviado por e-mail para compartilhar nas redes sociais a experiência do karaokê. A visita será feita em grupo de 10 pessoas e tem duração de 20 minutos.

“Sandy e Junior Experience” ficará em exposição no BarraShoppingSul até 5 de outubro. O horário de funcionamento é das 10h às 21h, de segunda-feira a sábado, e das 12h às 20h no domingo. A entrada é gratuita.

