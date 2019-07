Sargento preso com 39 quilos de cocaína será ouvido por militares brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (2), que um grupo de militares brasileiros irá até a Espanha. o objetivo é colher o depoimento do sargento da Aeronáutica que foi preso no final do mês passado, transportando 39 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

“O comandante instaurou inquérito policial militar. Outras investigações estão sendo feitas. Estamos fornecendo informações à polícia da Espanha. O mais breve possível uma equipe nossa irá para ouvir o sargento lá”, disse o presidente. A declaração foi concedida após almoço dele com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

Conforme Bolsonaro, há suspeitas de que haja envolvimento anterior do sargento com drogas, em função do grande volume encontrado. “Todos temos a suspeita de que não é a primeira vez que ele mexeu com drogas tendo em vista a quantidade”, relatou.

O homem foi preso na cidade de Sevilha, no dia 25 de junho, quando cruzava pelo controle alfandegário. Ele saiu do Brasil para apoiar a viagem presidencial ao Japão para o G20. As autoridades da Espanha acusaram o sargento por crime contra a saúde pública.

