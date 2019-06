Sasha Meneghel diz que não sabia lidar com a fama dos pais

O parto de Sasha Meneghel, há quase 21 anos, foi televisionado. Um verdadeiro espetáculo, com direito a reportagem de quase 10 minutos no “Jornal Nacional”. “É bem estranho saber que pessoas que eu não conheço me viram nascer”, confessa a carioca. A exposição excessiva parecia um caminho inevitável, inerente à condição de ser filha da apresentadora Xuxa Meneghel e do ator Luciano Szafir. Ela admite que não sabia lidar com a fama dos pais. As informações são do jornal O Globo.

Do seu jeitinho, Sasha construiu uma estrada paralela, com a privacidade que lhe era possível. Deu certo por um tempo. Frequentou a Escola Americana como qualquer outra criança abastada, fazia aulas de balé clássico e chegou a ser atleta federada de vôlei. Em outubro de 2016, no entanto, assumiu a paixão pela moda, estreando nas passarelas da São Paulo Fashion Week, no desfile da Coca-Cola Jeans. Depois desse episódio, a vida nunca mais foi a mesma.

Sasha agora é uma das apostas da Way Model, a agência que cuida dos interesses das tops Carol Trentini, Alessandra Ambrosio e Candice Swanepoel. Segundo o agente Anderson Baumgartner, a new face tem o que é necessário para triunfar na indústria fashion: beleza e personalidade de sobra. “Ela é segura e inteligente. No mundo de hoje, a manequim precisa ter voz e conteúdo”, diz Baumgartner. “Não desejo representar aquela beleza irreal. Quero ser completamente verdadeira com minha imagem”, completa a jovem. “Sou interessada por esse universo desde muito nova. Isso surgiu ao ver minha mãe se arrumando para seus compromissos. Ela sempre pedia a minha opinião, e eu me sentia importante.”

Há três anos, Sasha trocou o Rio por Nova York para estudar Moda na Parsons, prestigiada faculdade localizada em Manhattan. Seu sonho é ser estilista, mas não descarta uma carreira como diretora de arte. “E há tantas outras possibilidades. Não vou fechar portas. Pretendo misturar tudo. Não há razão para seguir uma única rota.”

Engatinhando na profissão, a moça acaba de lançar uma linha de joias em parceria com a HStern, a Sasha Collection. “As garotas que estudaram com ela no colégio sugeriram seu nome por ser normal. Não é estrela. Tem convicções, escuta e é antenada. Era como parte da equipe. Tinha até crachá para entrar na empresa”, entrega Roberto Stern. “Fiquei impressionado com a Xuxa, que participou da sessão de fotos dando um coaching discreto, se preocupando com o protagonismo da menina.”

A apresentadora, aliás, é comedida quando o foco está em sua herdeira. Após muita insistência, limitou-se à seguinte mensagem: “Sasha é meu orgulho! É tudo o que imaginei e mais um pouco. Minha amiga, meu anjo.” E só.

Na Big Apple, onde foi clicado este ensaio de capa, Sasha é apenas uma menina de 20 anos correndo atrás de seus objetivos. “Minha vida é completamente diferente da que eu levava no Brasil. O que mais amo na cidade é a liberdade que tenho. Não importa se você é famoso, ninguém liga para o que fazemos. Todos estão preocupados em cuidar de sua rotina.”

A fama, ela confessa, costumava ser um bicho de sete cabeças. “Colocaram em mim esse rótulo de celebridade desde que nasci por ser filha da Xuxa e do Luciano. No começo, ficava bastante intimidada, não sabia como lidar com a situação. Minha atitude era fugir. Tentava não pensar nisso. Aquela, no entanto, era minha realidade, meu normal. É claro que eu fazia comparações com a vida das minhas amigas, mas mamãe fez de um tudo para me deixar livre para eu não sentir o peso de ser uma pessoa pública, principalmente na infância”, conta.

Em casa, o diálogo sempre foi franco. “Meus pais eram diretos comigo, honestos e não filtraram nada, nem as tragédias do mundo. Minha cabeça é aberta, graças a Deus. Minha mãe raramente dizia ‘não’. Mas quando falava, eu obedecia. Sabia que era sério. Ela não banalizava a palavra”, avalia Sasha. “Tive receio de ganhar vantagem por ser filha de quem sou. Por isso, criei meu espaço. Quero ter minhas próprias conquistas. Damos valor se corremos atrás do nosso sonho, independentemente de qual seja ele.”

Além da moda, a modelo tem outro grande amor: o ator Bruno Montaleone, com quem está junto desde dezembro de 2017. O tema, entretanto, não é um dos seus preferidos para discutir com a imprensa. “É um assunto pessoal. Algumas coisas devem ser protegidas”, desconversa, dizendo somente que é “muito apaixonada”. “Nunca imaginei que eu poderia amar alguém dessa maneira. Fico até com medo desse sentimento”, acrescenta o ator, que vive no Rio e precisa lidar com a distância e a saudade da namorada. “Mas nos apoiamos. Somos parceiros, de verdade. Estamos batalhando para crescer. A tendência é ficarmos mais grudados no futuro.”

