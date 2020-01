Tecnologia Satélites podem prejudicar estudo do espaço

1 de janeiro de 2020

Ruth Pritchard-Kelly é representante de uma das empresas pioneiras em internet espacial.

Neste ano de 2020, serão lançados centenas de satélites comunicação para oferecer internet de alta velocidade. O aumento de satélites no espaço preocupa os astrônomos. O futuro da internet de alta velocidade está literalmente fora deste planeta. Já existem na orbita da terra satélites projetados para oferecer conexões mais velozes do que os serviços fornecidos por cabos e antenas.

Em breve, vai ser possível navegar com rapidez pela rede mundial de computadores até mesmo de regiões remotas graças ao Wi-Fi vindo do espaço. É o que explica Ruth Pritchard-Kelly. Ela é a representante de uma das empresas pioneiras em internet espacial.

Hoje já é possível acessar a rede mundial de computadores de regiões remotas, como desertos ou em alto mar, graças ao wi-fi vindo do espaço. Cerca 2.200 satélites circulam o nosso planeta. A estimativa é que este número aumente drasticamente em 2020. Os astrônomos, no entanto, estão preocupados com o aumento dessa frota de equipamentos espaciais.

O doutor Dave Clements, astrofísico da Universidade Imperial College, de Londres, explica que as sondas podem atrapalhar a observação de astros e estrelas. As empresas do segmento de internet espacial argumentam que já estão trabalhando para minimizar o impacto na visualização astronômica. A Space X, que tem sede aqui na Califórnia, deve lançar cerca de mil e quinhentos satélites em 2020. A Companhia, que já tem sondas no espaço, diz estar testando um revestimento especial para tornar os aparelhos menos brilhantes.

