A Sbørnia comemora 35 anos. Para celebrar a data cívica, o espetáculo “A Sbørnia Kontr´Atracka – O Sonho Não Acabou” volta ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N, Centro) para uma curta temporada de 10 a 14 de julho. A já reconhecida continuação de “Tangos & Tragédias” é protagonizada por Hique Gomez e Simone Rasslan, e conta, ainda, com o Coral Jovem da OSPA e convidados especiais.

Em “A Sbørnia Kontr’Atracka”, as tradições e a cultura da ilha flutuante são apresentadas à plateia de forma tipicamente sbørniana, com muita música e humor. Os narradores são Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan), a grande pianista sbørniana formada pela Libertok Universitik de Musik da Sbørnia, mesma universidade do Maestro Pletskaya (Nico Nicolaiewsky – 1957-2014), que na história voltou para a Sbørnia com o objetivo de controlar uma revolução. “Nesta montagem a Sbørnia aparece mais, assim como o povo sbørniano”, afirma Hique.

No espetáculo, trechos do filme de animação “Até que a Sbørnia nos Separe” são projetados no telão levando a Sbørnia para mais perto do público. Além de Kraunus e Nabiha, participam da temporada o Professor Kanflutz (Cláudio Levitan), um dos principais compositores do repertório Sbørniano, a sapateadora Gabriela Castro (Lua) e o Jungst Kohral Sbørniani (o Coro Jovem da Ospa).

“São cerca de 40 jovens, entre crianças e adolescentes, que sobem ao palco com trajes característicos incrementando a galeria de personagens Sbørnianos”, completa Hique. No repertório seguem alguns clássicos do “Tangos & Tragédias” e novas canções. O grande final voltará a ocorrer na Praça da Matriz, em frente ao São Pedro

SERVIÇO:

O que: A Sbørnia Kontr´Atraka – O Sonho Não Acabou – 35 anos de Sbørnia

Quando: 10 e 14 de julho

Horário: 21h (de 10 a 13 de julho) e 20h (14 de julho)

Onde: Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro S/n, Centro de Porto Alegre)

Ingressos: De R$ 50,00 a R$ 100,00

Informações: https://vendas.teatrosaopedro.com.br/

