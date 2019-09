Se ficar no PSG, Neymar terá o desafio de vencer a mágoa dos parisienses

As especulações sobre a saída do craque Neymar do PSG (Paris Saint-Germain) dominaram os noticiários desde o começo da janela de transferências do futebol europeu. E foi ele quem deu o pontapé inicial. Neymar não quer ficar e disse isso ao clube. A partir de então, a torcida torceu a cara pro atacante. O ato mais duro aconteceu há três semanas. Na arquibancada, ele ouviu xingamentos e leu “Neymar, vaza daqui”.

Os fãs do PSG também se lembram das rusgas com Cavani. O atacante uruguaio é o maior artilheiro da história do clube, um ídolo inquestionável na cidade e, além disso, era o cobrador oficial de pênaltis. Quando Neymar chegou, não ficou claro quem ocuparia esse posto. Um entrevero entre os dois durante a partida ganhou as manchetes. Os dois atacantes não se bicaram por um tempo. Finalmente, se acertaram, mas a mancha, mesmo pequena, ainda persegue o brasileiro.

Há ainda o azar. Infelizmente, duas lesões sérias o tiraram por sete meses dos gramados: três em 2018, quatro em 2019. Por isso, o ídolo brasileiro entrou em campo bem menos do que gostaria. Dos 76 jogos possíveis pelo Campeonato Francês, ele participou de 37 jogos. Sem contar a ausência de partidas decisivas da Liga dos Campeões, o grande objetivo do PSG. Porém, quando entrou, foi espetacular. Neymar é o jogador do elenco que mais está envolvido nos lances de gol. Tecnicamente, é muito superior ao restante. Caso consiga colocar isso em prática, os torcedores se dobrarão. Será inevitável.

Nas lojas, o número 10 perdeu espaço. As camisas de Neymar não estão mais nas araras. As crianças se desencantam. Pelas ruas, muitos preferem que ele vá embora e até quem deseja o contrário tem um pé atrás. Não há certeza, em Paris, de que apenas um pedido de desculpas acalmará os mais revoltados. Se ficar, será preciso jogar. É o único caminho. Será que ele topa?