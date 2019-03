Sebrae RS lança modelo inédito de mentoring em abril

Para solucionar dúvidas relacionadas diretamente ao negócio de cada um, o Sebrae RS inicia, no dia 03 de abril, das 15h às 16h, uma nova forma de mentoria: o Mentoring Sebrae Experiência para o seu Negócio, que acontece em um evento online, com especialistas do mercado e visa solucionar os problemas mais diretos dos participantes e as necessidades de cada um. A primeira edição irá trabalhar o tema “Prospecção de Mercado”.

A gestora de Soluções do Sebrae RS Carolina Niederauer explica que “a ideia da metodologia surgiu após se perceber a necessidade de, em vez de os empreendedores receberem informações de maneira passiva, passarem a ganhar feedbacks direcionados, focados nas adversidades pontuais”. De acordo com ela, “o novo formato é uma oportunidade, para aqueles que não tiravam dúvidas próprias em palestras, se conectarem com os experts em gestão, pois o evento é direcionado exclusivamente para isso”.

A consultora em estratégia e marketing Gilca Bellaguarda, especialista convidada para a primeira edição, ratifica o conceito que a empresa dela, E-Saberes, ajudou a montar: “as pessoas estão com pouco tempo e necessitadas de ter alguém para discutir as incertezas, por isso a ideia de, ao invés da consultoria individual, montar um grupo interessado no mesmo assunto e de forma não presencial. É uma quebra de paradigma”, acrescenta.

Com isso, pretende-se sanar os contratempos do universo da gestão de um modo ágil e eficaz, junto ao auxílio de um profissional experiente, consistente, com caminhada significativa no ramo, tendo a mentoria como pano de fundo. “O Mentoring Sebrae experiência para o seu negócio” surge para cobrir as lacunas de gestão em questões financeiras, de planejamento e de marketing. O projeto tem tudo para ser um sucesso”, crê Carolina.

Para o dia da estreia, Gilca tem a expectativa de “contribuir bastante com os empresários, fazê-los se enxergarem no conteúdo e aplicarem as dicas, além de cumprir com o objetivo do projeto de gerar resultado efetivo para as empresas, contribuindo com cada negócio”.

Para participar da atividade gratuita, basta se inscrever no link bit.ly/mentoringsebraeprospecçãodemercado. As perguntas devem ser enviadas no ato da inscrição, no preenchimento do formulário. Durante o período de uma hora, está prevista a leitura de 30 dúvidas. Caso sobre tempo, Gilca responderá aos questionamentos que forem feitos durante a mentoria.

Deixe seu comentário: