Secretário Juvir Costella confirma que a duplicação da RS-118 será concluída até dezembro de 2020

O secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, promete entregar a duplicação da RS-118 até dezembro de 2020. São 13 anos de obras. Segundo o secretário, “cerca de 70% dos serviços nos 21,5 quilômetros – do entroncamento com a BR-116, em Sapucaia do Sul, ao acesso à Freeway, em Gravataí – estão concluídos.”

Obra recebeu reforço de R$ 131 milhões

O secretário sinaliza que “as perspectivas são promissoras. Recentemente, anunciamos a retomada das obras, com a liberação de R$ 131 milhões para a duplicação da rodovia – mediante financiamento do BNDES.”

Mulheres são 15% dos parlamentos

Um levantamento da agência Estado mostra que de cada 100 deputados estaduais brasileiros, 15 são mulheres. Dos 1.060 eleitos em 2018 para os legislativos nos Estados, 163 são mulheres. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, nenhuma parlamentar tem vaga na assembleia local.

Mulheres têm 51% dos votos do País

Em contrapartida, dados da Justiça Eleitoral mostram que 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres somando 77.076.395 até fevereiro deste ano. Este número demonstra que a eleição de mulheres para cargos públicos trata-se de uma questão cultural: a imensa maioria das eleitoras brasileiras, se quisesse,controlaria todos os parlamentos do País.

Chineses podem comprar a CEEE

Dois relatórios importantes produzidos pelos Bradesco e Morgan Stanley para investidores avaliam cenários para a futura venda da empresa gaúcha CEEE. A chinesa State Grid, que já controla o grupo CPFL Energia, dono das distribuidoras RGE e AES no Estado, estaria preparando seu lance para assumir todo o controle do sistema de energia elétrica no Rio Grande do Sul.

Padilha recebe alta do Hospital

O ex-ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, de 73 anos, recebeu ontem alta do hospital Moinhos de Vento onde se encontrava internado, em Porto Alegre. Ele vinha se recuperando de uma cirurgia para estancar uma hemorragia cerebral superficial.

