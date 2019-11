Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul no último amistoso deste ano

A Seleção Brasileira joga o seu último amistoso deste ano nesta terça-feira (19), às 10h30min (horário de Brasília), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Depois de cinco jogos sem vencer, o time de Tite enfrenta a Coreia do Sul no estádio Mohammed Bin Zayedem.

Vinda de uma derrota para a Argentina por 1 a 0, em amistoso na sexta-feira (15), na Arábia Saudita, o time tem mudanças. O técnico Tite vai manter Paquetá no meio e lança Coutinho na frente, com Richarlison. No meio de campo, a novidade é Fabinho, na vaga de Casemiro.

A Coreia do Sul ocupa a 39ª posição no ranking da Fifa e é a terceira melhor colocada no continente asiático. Nas eliminatórias para a Copa de 2022, é líder do grupo H, com oito pontos. Na última rodada, empatou 0 a 0 com o Líbano.