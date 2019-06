Seleção chilena quer melhorias no gramado da Arena para semifinal da Copa América

A Arena do Grêmio receberá, na próxima quarta-feira (3), mais um jogo da Copa América. O gramado do estádio, entretanto, vem recebendo muitas críticas, como de Messi e Tite. A seleção chilena, que jogará contra o Peru, quer melhorias até o dia do jogo. A alegação da empresa responsável pelo campo foi de que as altas temperaturas em Porto Alegre e a sequência de jogos dificultaram a recuperação da grama específica para o período de inverno. O técnico chileno, Reinaldo Rueda lembrou, ainda, que os estádios receberam partidas do Campeonato Brasileiro até dias antes do início do torneio continental.

O duelo, que será às 21h30, marcará o reencontro do meia Charles Aranguiz na capital gaúcha. Entre 2014 e 2015, ele defendeu o Internacional, maior rival do Grêmio – onde, por sua vez, atuaram o lateral Jean Beausejour (2005) e o atacante Eduardo Vargas (2013).

