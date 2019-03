Senac-RS abre inscrições para cursos técnicos EAD

Conquistar uma formação profissional é o sonho de muitos brasileiros. Uma pesquisa do IBGE divulgada em 2017 aponta que cerca de 40 milhões de brasileiros desejam realizar uma formação técnica. Isso se deve à característica desse nível de ensino, voltado diretamente à prática: de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, 70% dos técnicos conseguem emprego ainda no primeiro ano de conclusão da capacitação. Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos do Senac estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser.

As escolas da instituição no Estado estão com inscrições abertas para cursos técnicos EAD, nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Informática, Meio Ambiente Segurança e Turismo. Ao todo, são 58 polos espalhados pelas cidades do Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br, até o dia 1º de abril.

A metodologia de ensino a distância do Senac é centrada no aluno, por isso as qualificações disponibilizam diversos recursos tecnológicos que facilitam a aprendizagem com orientação e acompanhamento online. Além do horário flexível, a modalidade EAD tem como vantagens o respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvolvimento de competências valorizadas no mundo do trabalho, como organização, proatividade e responsabilidade, além de apresentar menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional.

Com objetivo de tornar o aprendizado a distância mais interativo e uma experiência significativa, os materiais didáticos são compostos por podcasts, vídeos, animações, simuladores, games, objetos de aprendizagem, e-books e recursos tecnológicos. Os recursos em mídias diversas estimulam diferentes formas de aprendizagem, que possibilitam ao aluno se envolver com conhecimentos abordados no curso e sentir a prática virtual.

As disciplinas a distância utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que possibilita ao aluno acessar o conteúdo em qualquer local e horário.

Confira os cursos disponíveis:

Comércio

Técnico em Transações Imobiliárias

Design

Técnico em Design de Interiores

Gestão

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Informática

Técnico em Informática

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Meio Ambiente

Técnico em Meio Ambiente

Segurança

Técnico em Segurança do Trabalho

Turismo

Técnico em Guia de Turismo

Mais informações sobre as capacitações e seus respectivos polos, podem ser obtidas no site www.ead.senac.br, na aba cursos técnicos.

