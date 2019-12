Acontece Será que ainda se pratica o bem? Empresa de Pelotas promove ação e resultado é surpreendente

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Fachada da fábrica da Biscoitos Zezé, em Pelotas. Foto: Divulgação

Quando João Maria da Silva Ruivo deixou Portugal para morar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1931, trouxe com ele os valores ensinados pelo pai: perseverança, humildade, honestidade e respeito.

Com o passar dos anos, vieram os filhos e também o crescimento dos negócios. O então “Armazém Independente”, do senhor João, se transformou na Biscoitos Zezé. A fábrica de Pelotas conta com 15 mil metros de área e 280 colaboradores diretos. Produz 35 toneladas de alimentos por dia, que são comercializadas nos três estados da região sul, além da empresa estar em plena expansão internacional.

“A Biscoitos Zezé se mantém fiel aos princípios de não ser “somente uma fábrica”, mas sim, uma família”, afirma Fabio Ruivo, diretor da empresa. Fabio conta que foi pensando nisso que surgiu a ideia da campanha de final de ano, a de resgatar o verdadeiro espírito do Natal propondo o seguinte questionamento: será que ainda se pratica o bem?

A Biscoitos Zezé fez uma ação para descobrir e o resultado foi incrível.

