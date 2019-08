Setor de máquinas da Expointer prevê R$ 2,4 bilhões em negociações este ano

Uma das diversas atrações da 42ª Expointer, em Esteio, é o setor de máquinas. Inovação e modernização em plantadeiras, colheitareiras, pulverizadores e tantas outras opções podem ser conferidas, experimentadas e adquiridas no Parque Assis Brasil, onde ocorre a feira, até o próximo domingo (1º).

Campeão absoluto em volume comercializado na Expointer, o setor de máquinas aposta em novidades que multiplicam a produtividade das lavouras, associado às múltiplas condições oferecidas pelos bancos para alavancar negócios.

Há uma expectativa de negociar R$ 2,4 bilhões na edição deste ano, o que representa R$ 120 milhões a mais do que no ano passado. O aumento de 5% nas negociações foi estimado pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers).

“O aumento da produtividade que as máquinas agrícolas estão trazendo para as propriedades é muito grande. O produtor se deu conta de que para produzir mais e melhor ele precisa investir em maquinário. E a Expointer é a grande feira do segundo semestre, no Rio Grande do Sul, onde são feitos os grandes lançamentos para o próximo ano no Brasil”, resumiu o presidente do Simers, Claudio Bier.

Na última mostra, o setor foi responsável por 99% do faturamento da exposição. O que contribui para o otimismo do segmento são as boas expectativas dos bancos e agências de fomento – projetadas para superar em 20% a comercialização do ano passado.

“Os bancos têm o perfil mais fiel do agricultor, porque a sistemática mudou. Hoje, ele vai na agência da sua cidade antes da feira e já vem para a Expointer com seu crédito aprovado. Quando chega aqui, escolhe a máquina que mais agrada e já fecha o negócio. Então, se os bancos estão otimistas, nós esperamos que a comercialização seja ainda maior do que a que nós prevemos”, apontou Bier.

Esta é a primeira edição da feira com o novo Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota).

