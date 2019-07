Setor moveleiro tem apoio do Sebrae RS para ampliar geração de negócios

Três projetos do Sebrae RS, dois deles na Serra e um que abrange os vales do Taquari e Rio Pardo, têm foco no desenvolvimento do setor moveleiro, com o atendimento, no total, de 90 empresas. “São projetos de atendimento empresarial na Serra Gaúcha e nos Vales do Taquari e do Rio Pardo, onde são trabalhados dois pilares, melhoria de processos produtivos, por meio da redução de desperdícios, e geração de negócios, através da estruturação comercial e presença digital”, comenta o coordenador setorial Sebrae RS, Andrei Carletto.

Nos Vales, o projeto Indústria Moveleira do Vale do Taquari, com 40 empresas participantes, tem o objetivo principal de melhorar os processos produtivos e ampliar o mercado de atuação das indústrias do setor. Proprietário da Fell Esquadrias, que emprega 21 pessoas em Teutônia, Carlos Fell conta com o auxílio do Sebrae RS há cerca de três anos, o que possibilitou para a empresa criar um sistema de controle financeiro. “Hoje, temos tudo na ponta do lápis, como tem de ser feito. Antes, não sabíamos o ponto de equilíbrio, as contas fixas e variáveis. Antes, a gente só produzia e vendia. Agora, se trabalha como empresa de fato, com todos os controles, acompanhando os números e conhecendo a saúde financeira da empresa”, relata.

Já na Serra Gaúcha, são dois os projetos em andamento. Um deles é o Indústria Moveleira Mais Competitiva, que atende 20 empresas e busca oportunizar a geração de negócios para as indústrias moveleiras seriadas da região. O outro é o Mais Mercado – Madeira e Móveis da Serra Gaúcha, que acompanha 30 marcenarias e, além de gerar negócios, busca ampliar os canais de venda e fazer um reposicionamento digital. Carletto explica que, a apesar de trabalharmos de forma segmentada (marcenaria e seriados) as dificuldades são muito semelhantes, porém o foco e o processo das empresas acabam sendo diferentes. “As consultorias buscam auxiliar o empresário a aprimorar a gestão comercial das empresas, desde a estruturação do custo dos produtos, controles de orçamento, prospecção de mercado e presença digital, focando no relacionamento com seus clientes”, detalha.

Em comum, as empresas envolvidas nos três projetos têm a oportunidade de participar de ações de mercado, como exposição em feiras, e visitas técnicas de benchmark.

