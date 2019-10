Shows, oficinas e contadores de história ganham espaço no Parcão para marcar o Dia das Crianças

Para as famílias que estão procurando uma opção diferente de atividade para o Dia das Crianças, o Parque Moinhos de Vento, popularmente conhecido como Parcão, vai dar espaço a uma programação especial ao durante o próximo dia 12 de outubro, entre as 10h e as 17h.

Com a proposta de oferecer um ambiente de diversão e conexão para pais, mães, cuidadores e seus bebês e crianças, JOHNSON’S® se uniu à rede de farmácias Panvel para realizar o “Parquinho da Pureza”. Residentes e visitantes de Porto Alegre e cidades vizinhas que quiserem aproveitar o evento ao ar livre, terão acesso gratuito as atividades lúdicas, brinquedos, oficinas e apresentações musicais em uma área de 6.000m².

Assim como os produtos do portfólio da marca, a disposição do “Parquinho da Pureza” foi organizada por faixa etária, para atender a diferentes perfis de famílias. O espaço para recém-nascidos vai proporcionar um ambiente aconchegante, confortável e seguro para que pais, mães e cuidadores possam curtir o dia todo com seus nenéns, além de disponibilizar um trocador abastecido com produtos da marca. A área para bebês oferecerá diversos brinquedos interativos e focados no desenvolvimento sensorial dos pequenos, e as crianças maiorzinhas poderão participar de oficinas e atividades manuais facilitadas por recreadores. Além disso, palcos localizados na parte central do “Parquinho da Pureza” receberão, de hora em hora, shows e contadores de histórias como mais uma opção de entretenimento para todo o público.

“O ‘Parquinho da Pureza’ foi inspirado no novo momento de JOHNSON’S® e na nossa missão de ajudar a criar um mundo onde todo bebê e criança possa se desenvolver de forma saudável. Pensamos no evento de forma que ele refletisse a organização do nosso portfólio, de acordo com as idades e fases de desenvolvimento, mostrando que entendemos as particularidades de cada etapa de crescimento dos bebês e crianças”, afirma Ana Paula Fischer, Grouper de Marketing da Johnson & Johnson Consumer Health. “Queremos nos conectar cada vez mais com nossos consumidores por meio de experiências únicas e marcantes, e proporcionar para as famílias esses momentos especiais e tão importantes para estreitar os laços entre pais, mães e cuidadores com os seus pequenos”, completa Ana Paula.

Para a Panvel, a iniciativa em parceria com a JOHNSON’S® expressa seu engajamento em promover o bem-estar das pessoas. “Ações como esta são excelentes oportunidades para aproximar ainda mais a família, algo tão importante para a formação das crianças. Pensando nisso, queremos estar sempre presentes em seu dia-a-dia, seja oferecendo os produtos da marca ou promovendo ambientes acolhedores que estimulem os cuidados e o carinho com nossos pequenos”, comenta a Gerente Executiva de Marketing do Grupo Dimed, Maria Eduarda Soccal Bastos Gigena.

Quem participar do “Parquinho da Pureza” também terá a chance de fazer o bem levando uma roupa de criança que será doada para uma instituição parceira da Panvel em Porto Alegre.

Agenda de atividades e shows que acontecerão durante o dia no Parquinho da Pureza!

Programação espaço para recém-nascidos

· Trocador e espaço amamentação

· Centro de atividades

· Móbiles

· Balanço do bebê

· Aula de massagem

Programação espaço para bebês

· Balanço de cavalinho

· Kit marcenaria e de cozinha

· Oficina de papelão

· Mesa de percussão

· Piscina de bolinhas

· Espaço rabisque

Programação espaço para crianças

· Playground

· Brinquedão

· Twister na grama, amarelinha, obstáculos, bolhas de sabão

· Oficina de slime

· Oficina de marcenaria

· Pintura maluca e camarim

Ao longo do dia, o espaço também receberá shows dos grupos ArtCantada, Circo Show e Madscience, que revezarão de hora em hora no palco central do Parquinho da Pureza.

