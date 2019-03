Simers lança canal de denúncias da saúde

Ciente da realidade e da precariedade em unidades de saúde do Rio Grande do Sul, da falta de contratação de médicos, medicamentos e outros problemas frequentes, o Simers está lançando um canal para denúncias. O objetivo é ouvir os médicos sobre as situações vivenciadas nos seus locais de trabalho por meio do link http://simers.rds.land/canal-denuncia-simers.

“Vamos identificar as principais dificuldades dos médicos. Sabemos que se concentram especialmente nos quesitos infraestrutura e falta de insumos, em geral, inclusive de recursos humanos”, explica o presidente da entidade médica, Marcelo Matias. Além de conhecer as demandas e necessidades de cada região, a proposta do Simers é apresentar alternativas aos problemas e solicitar soluções das autoridades competentes.

Deixe seu comentário: