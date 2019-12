Acontece SINDUSCON-RS divulga novos valores do CUB

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Foto: Banco de Dados/O Sul

O Sinduscon-RS divulgou hoje (2.12.2019) o CUB/m² – Custo Unitário Básico por metro quadrado de construção do mês de novembro de 2019, com base na NBR 12.721/2006. Os insumos básicos da construção que mais subiram em novembro último são: Porta lisa p/pintura (1,79%), Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60m (1,74%) e Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm (1,61%). Já os insumos básico da construção que apresentaram as maiores reduções de preços no mesmo período são: Locação de Betoneira (-1,41%), Aço CA-50 Ø10 mm (-1,08%) e Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto Ø 150 mm (-0,97%).

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário