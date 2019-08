Nesta sexta-feira (16) estarão disponíveis no Sine Municipal 277 postos de trabalho. A maior demanda é para Sinaleiro, na orientação de guindastes e equipamentos similares, com 51 vagas, seguida de Técnico de Farmácia, com 30 postos abertos. O interessado deve retirar carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

