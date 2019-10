Sistema de gestão de propriedades hoteleiras chega ao Litoral Norte gaúcho

Com uma interface mais intuitiva, oferecendo mais opções de pagamento e agilidade para efetivação de reservas, o novo sistema de gestão hoteleira – Property Management System (PMS), utilizado pelo Acqua Lokos Parque Hotel, o Silbeck SB Hotel vai facilitar a interação e otimizar o tempo de quem consultar por vagas de hospedagem no site da empresa. Além disso o software traz melhorias consideráveis aos processos internos, realizando uma integração efetiva com os sites Booking, Expedia, Hoteis.com, CVC e futuramente com outros canais, como Airbnb e Trend, tornando desnecessária a rotina de checagem de vagas já preenchidas por estes canais, com isso evitando um possível overbooking.

O programa foi desenvolvido pela catarinense de tecnologia Silbeck Sistemas, uma das mais conceituadas companhias do segmento no Brasil que dá suporte a mais de 600 estabelecimentos entre resorts, hotéis e pousadas. Complementando o mix de melhorias o Acqua Lokos Parque Hotel adquiriu uma plataforma de atendimento omnichannel automatizada e multilingue que funciona como um robô de atendimento de mensagens 24h, no intuito de diminuir o tempo de resposta aos clientes que fazem consultas via WhatsApp, Facebook e chat/site. O assistente virtual trabalhará de forma conjunta procurando dados sobre disponibilidades de vagas e tarifas diretamente no Silbeck SB Hotel.

De acordo com o gerente de processos do Acqua Lokos Parque Hotel, Christiano Giongo, a expectativa com os investimentos é oferecer uma experiência mais amigável e intuitiva ao interessado que busca por acomodações. “Tornando o acesso às informações mais rápido e preciso através do uso da inteligência artificial, devemos ampliar ao máximo a ocupação do hotel, independente do meio escolhido pelo cliente para realizar a reserva”, explica.

Temporada de Inverno

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

