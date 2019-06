Site especializado em estatísticas destaca campanha de zagueiro do Inter

*Valéria Possamai

Titular da defesa colorada, o zagueiro Victor Cuesta vive um dos melhores momentos da carreira. O argentino, eleito melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro pelo portal estatístico SofaScore, também é dono de uma marca surpreendente: não sofreu nenhum drible durante as sete rodadas que esteve em campo pela competição nacional.

A estatística ainda não era conhecida pelo defensor, mas o desempenho é tido como um dos melhores da carreira, conforme destacou o Cuesta em entrevista coletiva nesta terça-feira: “Não sabia disso. Talvez seja o melhor momento da minha carreira. Ano passado também foi, pois tenho mantido uma regularidade boa. Espero continuar bem”.

#Brasileirão 🇧🇷 Não passa nada! Victor Cuesta é o melhor zagueiro do campeonato pelo sistema de notas do SofaScore. 👀 | ZERO dribles sofridos pic.twitter.com/9AYRtcBUOK — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) June 3, 2019

Ainda no campo da estatística, o zagueiro reforçou que o time buscar romper uma sequência no Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não venceu fora de casa e a oportunidade dos primeiros três pontos longe do Beira-Rio é na sexta-feira, contra o Vasco. “Sabemos dessa estatística de não vencer fora de casa na competição, mas vamos tentar acabar com isso. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, são sempre jogos complicados.”

Apesar de estar em mau momento na competição, Cuesta destacou que o grupo precisa entrar com atenção contra os cariocas. “O Vasco não vive um bom momento, mas sabemos da qualidade do grupo dele e o tamanho do clube. Precisamos estar ligados, atentos, pois sabemos da dificuldade da competição e precisamos manter o bom nível de atuação. Sabemos que precisamos somar pontos fora de casa. Já conseguimos isso na Copa do Brasil e na Libertadores. Vamos para o Rio para vencer. “

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: