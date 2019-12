Acontece Snowland é cenário para filme de Natal de Luccas Neto

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O único parque de neve do Brasil, o Snowland, em Gramado, foi cenário escolhido pelo fenômeno no Youtube, Luccas Neto, para a gravação do seu mais novo filme “O Fim do Natal”. Na foto, Gi, Yeti e Luccas Neto gravando o filme “O Fim do Natal”, no Snowland. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O filme se passa no Polo Norte, às vésperas do Natal, quando os presentes começam a sumir misteriosamente e o Papai Noel precisa de ajuda. Luccas Neto e Gi entram nessa inesquecível aventura para ajudar o bom velhinho a descobrir o que está acontecendo. O personagem do parque, Yeti, também conhecido por adorável homem das neves, atua ao lado das celebridades no divertido longa.

Com direção de Lucas Margutti, o longa tem 1h10min e foi gravado no único parque de neve do Brasil, o Snowland, em Gramado. A comédia já está disponível nas plataformas digitais do Youtube, Apple TV, Now, Google Play e Vivo Play.

Luccas Neto tem 27,6 milhões de inscritos no seu canal e é ídolo de milhares de crianças em todo o País.

O Parque

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado (RS), o Parque Snowland já se consolida como uma das principais atrações turísticas do Brasil. Com o objetivo principal de criar uma relação entre as pessoas e o ambiente nevado, em uma área de 16 mil m², sendo 8,1 mil m² dedicados a neve, o empreendimento recria um vilarejo alpino, proporcionando um clima europeu e reproduzindo uma paisagem fantástica. Pistas de patinação, de esqui e de snowboard, Escola de Esqui e de Snowboard, além de local para caminhadas na neve e exploração à montanha nevada são algumas das diversas atrações que o local oferece. Saiba mais sobre o Parque Snowland, acesse o site www.snowland.com.br ou entre em contato pelo do telefone (54) 3295.6000.

